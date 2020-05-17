Sağlıklı sindirim için laktozsuz süt tüketin

Uzmanlar, laktozsuz süttün içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini düzenlediğini belirtiyor. Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için uzmanlar, özellikle sahur ve iftarda bir bardak laktozsuz süt içilmesini öneriyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Bu zorlama da önemli sıkıntılara neden olur. Bunların en belirgini halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlıktır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan yiyecek ve içecekler tüketilmelidir. Bu nedenle laktozsuz sütün tüketilmesi yararlı olmaktadır” diyor.