Sağlık Bakanlığı açıkladı! 'Süt tüketmiyoruz'

Kişi başı peynir tüketiminin de günlük 39 gram, yıllık 14,2 kilogram olduğu tespit edildi. Sütün, yüksek kalitede protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B1, B2, B6, B12 ve niasin olmak üzere birçok besin öğesi içerdiğini belirten uzmanlar “Her gün en az 3 porsiyon süt ve ürünleri tüketilmeli” diye uyardı.