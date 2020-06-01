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  3. Sağlık Bakanlığı açıkladı! 'Süt tüketmiyoruz'
01 Haziran 2020 Pazartesi 23:41 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 'Süt tüketmiyoruz'

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 'Süt tüketmiyoruz'

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan "Türkiye Sağlık ve Beslenme Araştırması" verilerine göre, 15 yaş ve üzeri bireyler kişi başı yıllık 12.5 litre süt, 41.1 kilogram da yoğurt tüketiyor.

Kişi başı peynir tüketiminin de günlük 39 gram, yıllık 14,2 kilogram olduğu tespit edildi. Sütün, yüksek kalitede protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B1, B2, B6, B12 ve niasin olmak üzere birçok besin öğesi içerdiğini belirten uzmanlar “Her gün en az 3 porsiyon süt ve ürünleri tüketilmeli” diye uyardı.


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