Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar da merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 17:00 itibari ile açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi."

Sağlık Bakanı Koca: "Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır."

"(Hayat Eve Sığar) Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek."

"Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz."

"Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek."

FAHRETTİN KOCA GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye’nin dünya toplumunun gündeminde olduğunu belirtti.

198 ülkede hayatı tehdit eden, bugüne kadar 4 milyon 373 bin insanın yakalandığı, 294 bin insanın ölümüne neden olan, ekonomisi çok güçlü, hayat standardı yüksek ülkelerde toplumsal düzeni dize getiren böylesi bir salgın hastalıkla mücadelede 8 haftanın kısa bir zaman olduğunu söyledi.

“Koronavirüs küresel dünyanın küresel salgınıdır”

Salgının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aynı sebeple en çok insanın öldüğü ilk küresel ölçekli olay olduğuna dikkati çeken Koca, “İnsanlık, daha önce aynı anda tüm dünyayı saran böylesi bir salgınla karşılaşmamıştı. Koronavirüs, küresel dünyanın küresel salgınıdır. Salgın bizi hareketi sınırlamaya, izole olmaya, daha az temasa, kontrollü yaşamaya zorluyor” şeklinde konuştu.

Düne ait Türkiye günlük koronavirüs tablosunu değerlendiren Bakan Koca, “Eski günlere göre çok daha iyi bir tabloydu. İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70’’ine ulaştı. Rakam olarak söylersek 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889’u sağlığına kavuştu. Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın artık gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. Yapılan testlerde pozitiflik oranı ise düzenli olarak düşüyor” dedi.

“İstikrarlı iyileşme”

10 Mart’tan itibaren uygulanan filyasyonla, tedbir ve tedavinin birbirini tamamladığını belirten Bakan Koca, “İlk 4 hafta içinde olayın seyrini 83 milyon birlikte değiştirdik. 11 Nisan’da 33 bin 170 kişiye test yapılmış, 5 bin 138 tanı konmuştu. Vaka sayısının en yüksek olduğu tarih bu tarihti. 29 Nisan’da günlük test sayısı 43 bin 498’e çıktı. Testteki artışa rağmen yeni hasta sayısı azaldı. Salgının 5’inci haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda, salgın kontrol altında” diye konuştu.

“Virüse fırsat tanırsak 1 ay öncesine dönmek ihtimaldir”

Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmenin tehlikeli olduğunun altını çizen Koca, “Virüs, şimdilik tam bilemeyeceğimiz bir dönem boyunca, bu toplumda, aramızda varlığını sürdürecektir. Virüs, dünyada hareket halinde olacaktır” ifadesini kullandı.

“Kalabalığa tedbirsiz karışmak risktir”

Bazı gündelik hevesler ve tavizlerin “Bu kadar olsun” şeklinde karşılanabileceğini ifade eden Koca, “Bir pandemi sürecindeyiz. Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir” uyarısında bulundu.