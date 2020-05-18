Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8856
  • 7,5191
  • 383.509
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Sağlığınızı evden kontrol edin: Teletıp

Sağlığınızı evden kontrol edin: Teletıp

Sağlığınızı evden kontrol edin: Teletıp

Koronavirüs salgını sebebiyle rutin kontrollerimiz ve diğer sağlık problemlerimiz için hastaneye gitmekten çekindiğimiz bugünlerde, teletıp uygulamaları önem kazandı.

Uzun yıllardır teletıp alanında farklı bir çok projenin altyapı geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alan PDI Dijital Medya Ajansı’nin başkanı Nazım Ünsal Abuşoğlu, “Medicopin, Medihis, Doctor Turkey ve BravoDoc markaları ile teletıp alanında uluslararası birçok ilke imza attık. Görüntülü görüşme ile online doktor hizmetini mümkün kılan uygulama büyük rahatlık sağlıyor. Evden çıkmadan doktorla görüşebiliyor, kontrollerinizi yaptırıyor, ilaç yazdırabiliyorsunuz” dedi.


MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Pratik zekası yüksek insanların ilginç çözümleri

PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta ilk yardım malzemeleri ele geçirildi