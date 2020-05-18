Sağlığınızı evden kontrol edin: Teletıp

Uzun yıllardır teletıp alanında farklı bir çok projenin altyapı geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alan PDI Dijital Medya Ajansı’nin başkanı Nazım Ünsal Abuşoğlu, “Medicopin, Medihis, Doctor Turkey ve BravoDoc markaları ile teletıp alanında uluslararası birçok ilke imza attık. Görüntülü görüşme ile online doktor hizmetini mümkün kılan uygulama büyük rahatlık sağlıyor. Evden çıkmadan doktorla görüşebiliyor, kontrollerinizi yaptırıyor, ilaç yazdırabiliyorsunuz” dedi.