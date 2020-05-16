Sağlığınız yapay tatlandırıcıların tehdidi altında

Ancak yapılan çalışmalar gösteriyor ki yapay tatlandırıcılar diyabet hastalığından pankreas kanserine kadar birçok hastalığa yol açabiliyor. Yapay tatlandırıcıların zararları hakkında uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel, “Amerikan kongresi sakarin içeren besin maddelerinin etiketlerine ‘bu ürün laboratuvar hayvan deneklerinde kansere yol açtığına karar verilen sakarin içermektedir’ ve ‘bu ürünün kullanılması sağlığınıza zarar verebilir’ ibaresinin yazılmasını zorunlu kılmıştır. İngiltere’de yapılan çalışmalarda ise aspartamın kanserojen etkisinin olduğu iddia edilmiştir” diyor. Özellikle hamile ve emziren kişilerin yan etkilerinden dolayı yapay tatlandırıcı ve hazır gıdalardan uzak durması gerektiğini söyleyen Yüksel, “Katkı maddelerinin ve yapay tatlandırıcıların çocuklarda hiperaktiviteye sebebiyet verdiği araştırılmaktadır. Bu yüzden çocukların hazır gıdalardan, enerji içeceklerinden ve asitli içeceklerden uzak tutulması gerekmektedir. Böbrek hastaları ve diyabet hastalarının da hazır gıdalardaki şeker ve tuz miktarından dolayı besin etiketlerini dikkatlice okuyarak tüketmeleri önerilmektedir” diyor.