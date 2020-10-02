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  • Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinden mangal partisi
02 Ekim 2020 Cuma 20:41 | Son Güncelleme:

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinden mangal partisi

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinden mangal partisi

Türk Müziği'nin sevilen ismi Safiye Soyman 'Nerede Kalmıştık?' isimli yeni albüm lansmanını, Portaxe'de gerçekleştirdi.

Altı şarkıdan oluşan 'Nerede Kalmıştık?' isimli yeni albümü hakkında konuşan Safiye Soyman, “Albümde, ‘Şımart Beni’ şarkısı benim için çok önemli. Nedeni ise kadınların her zaman şımartılmaya ve sevilmeye layık olması gerektiği, şiddete değil. Şiddete her zaman 'hayır' diyoruz. Özellikle bu konuya dikkat çekmek için, Faik klipte bana tektaş yüzük taktı” dedi. Faik Öztürk ise "Kadınlar her zaman şımartılmalıdır" diyerek Soyman’a kendi elleriyle köfte pişirdi. 

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