Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinden mangal partisi

Altı şarkıdan oluşan 'Nerede Kalmıştık?' isimli yeni albümü hakkında konuşan Safiye Soyman, “Albümde, ‘Şımart Beni’ şarkısı benim için çok önemli. Nedeni ise kadınların her zaman şımartılmaya ve sevilmeye layık olması gerektiği, şiddete değil. Şiddete her zaman 'hayır' diyoruz. Özellikle bu konuya dikkat çekmek için, Faik klipte bana tektaş yüzük taktı” dedi. Faik Öztürk ise "Kadınlar her zaman şımartılmalıdır" diyerek Soyman’a kendi elleriyle köfte pişirdi.