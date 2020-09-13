Sadece yemek değil sevgi de veriyor

THY ailesi ve hayvanseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılayan Bozan, hayvanların yalnızca beslenme değil aynı zamanda ilgi ve şefkate de ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Görevi nedeniyle gittiği yüze yakın ülkede de sokak hayvanlarını besleyen Bozan, ülkeden ülkeye, insanların yaşadığı hayatın, imkanların, beklentilerin, inançların değiştiğini ancak sokak hayvanlarının ilgi ve beslenme ihtiyacının tüm dünyada aynı olduğunu kaydetti.