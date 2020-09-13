13 Eylül 2020 Pazar 01:19 | Son Güncelleme:
Sadece yemek değil sevgi de veriyor
Türk Hava Yolları kabin memuru Duru Dilek Bozan, 6 ay önce kurduğu sosyal medya hesabı "Uçan Patiler" ile sokak hayvanlarının zorlu yaşam mücadelesine destek oluyor.
THY ailesi ve hayvanseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılayan Bozan, hayvanların yalnızca beslenme değil aynı zamanda ilgi ve şefkate de ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Görevi nedeniyle gittiği yüze yakın ülkede de sokak hayvanlarını besleyen Bozan, ülkeden ülkeye, insanların yaşadığı hayatın, imkanların, beklentilerin, inançların değiştiğini ancak sokak hayvanlarının ilgi ve beslenme ihtiyacının tüm dünyada aynı olduğunu kaydetti.