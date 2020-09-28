'Sadakatsiz' çift: Cansu Dere ve Caner Cindoruk

Sadakatsiz adlı dizide evli bir çifti canlandıracak olan Cansu Dere ile Caner Cindoruk ikilisi senaryo gereği gerçekleştirdikleri nikah görüntüleri büyük ilgi gördü. Çift için ‘Yakaladıkları uyum fotoğraflardan da belli’ şeklinde yorumlar yapıldı. Dizi, aldatılan bir kadının intikamını anlatıyor.