28 Eylül 2020 Pazartesi 19:57 | Son Güncelleme:
'Sadakatsiz' çift: Cansu Dere ve Caner Cindoruk
'Sadakatsiz' dizisiyle ekranda olmaya hazırlanan Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yeni fotoğrafları basına servis edildi.
Sadakatsiz adlı dizide evli bir çifti canlandıracak olan Cansu Dere ile Caner Cindoruk ikilisi senaryo gereği gerçekleştirdikleri nikah görüntüleri büyük ilgi gördü. Çift için ‘Yakaladıkları uyum fotoğraflardan da belli’ şeklinde yorumlar yapıldı. Dizi, aldatılan bir kadının intikamını anlatıyor.