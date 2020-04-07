Saç dökülmesini durduran kürler

Saç dökülmesi hem kadın hem de erkeklerde sıkça görülüyor. Demir eksikliği, stres, beslenme ve kullanılan bazı ilaçların saç dökülmesine neden olabildiğini belirten dermatoloji uzmanları doğal kür olarak şunları öneriyor:

BİBERİYE KÜRÜ



Biberiye dalları saç dökülmesi tedavisinde kullanılmıştır. Bir tutam biberiye yapraklarını kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Daha sonra biberiye suyunu süzdürün ve her gün saçlarınızı durulamak için kullanın. Kalan biberiye suyu ise yaklaşık üç gün buzdolabında muhafaza edilebilir. Dökülen saçları geri getirmeye ilaveten, biberiye suyu doğal bir saç kremi olarak uygulanabilir.

SARDUNYA YAPRAKLI KÜR



Sardunya yapraklarını yaklaşık 15-30 dakika kaynayan suya atın ve beyazlaşana kadar bekleyin. Sardunya suyu daha sonra bir kap içine süzdürün ve saçınızı şampuanlandıktan sonra en az haftada iki kez saç durulaması için uygulanmalıdır.