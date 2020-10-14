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14 Ekim 2020 Çarşamba 18:41 | Son Güncelleme:

Saç dökülmesini durduran biberiye kürü

Saç dökülmesini durduran biberiye kürü

Saç dökülmesi hem kadın hem de erkeklerde sıkça görülüyor.

Demir eksikliği, stres, beslenme ve kullanılan bazı ilaçların saç dökülmesine neden olabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, “Günde 100-150 saç teli dökülebilir. Saç çekildiğinde ele 5’ten fazla saç teli geliyorsa, kadınlarda alın ve orta kısımlarda belirgin açılma varsa dermatoloji uzmanına başvurulmalı” diyor. Bitkisel tedavi uzmanları “Bir tutam biberiye yapraklarını kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Daha sonra biberiye suyunu süzdürün ve her gün saçlarınızı durulamak için kullanın. Kalan biberiye suyu yaklaşık üç gün buzdolabında muhafaza edilebilir. Dökülen saçları geri getirmeye ilaveten, biberiye suyu doğal bir saç kremi olarak uygulanabilir” şeklinde öneride bulunuyor.

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