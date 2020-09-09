09 Eylül 2020 Çarşamba 19:32 | Son Güncelleme:
Devlet Tiyatroları sahnesinde 40 yıl sonra prömiyer yaptı
Devlet Tiyatrolarında 40 yıl önce oynanan Sabahattin Kudret Aksal'ın 'Sonsuzluk Kitabevi', Devlet Tiyatroları sahnesinde prömiyer yaptı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un rejisörlüğünü üstlendiği oyun, Stüdyo Sahne’de tiyatroseverlerle buluştu. Kurt, “ Hem oyuncularımızın hem seyircilerimizin seveceği keyifli bir eser. Ümit ediyorum oynadığı sürece de seyircilerimizle iyi buluşur” dedi. Oyun, ölümsüz kitaplar yazmış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına, göndermek isteyen, bir adamın hikâyesini konu alıyor.