Devlet Tiyatroları sahnesinde 40 yıl sonra prömiyer yaptı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un rejisörlüğünü üstlendiği oyun, Stüdyo Sahne’de tiyatroseverlerle buluştu. Kurt, “ Hem oyuncularımızın hem seyircilerimizin seveceği keyifli bir eser. Ümit ediyorum oynadığı sürece de seyircilerimizle iyi buluşur” dedi. Oyun, ölümsüz kitaplar yazmış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına, göndermek isteyen, bir adamın hikâyesini konu alıyor.