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  3. Saatlerle yarışan bir hastalık: İnme
03 Haziran 2020 Çarşamba 18:40 | Son Güncelleme:

Saatlerle yarışan bir hastalık: İnme

Saatlerle yarışan bir hastalık: İnme

Covid-19 salgını sırasında bildirilen raporlar, hastalığın sadece solunum yollarını değil, nörolojik sistemleri de etkilediğini ortaya koymaktadır.

İnmenin hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, obezite, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam sonucu oluşabildiğini önemle vurgulayan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Akdeniz diyeti dediğimiz zeytinyağı ve sebzeden zengin diyetle inme riski yüzde 44 azaltılabilir.

EN ÖNEMLİ NEDENİ HİPERTANSİYON

Daha önce sigara için bir kişi sigarayı bırakırsa inme riski yüzde 36 azalırken, egzersiz inme riskini yüzde 28 oranında azaltmaktadır. İnmenin en önemli nedeni hipertansiyondur. Hipertansiyondan korunmak için tuzu hayatımızın bir parçası olarak görmememiz ve egzersiz yapmamız, obeziteden korunmamız gerekir“ dedi.

SU DÖKMEK FAYDA SAĞLAMAZ

Hastalık belirtilerinin toplum tarafından tanınmasının, hastaların tedavi olanaklarına vakit kaybetmeden ulaşmasında en önemli faktör olduğunun altını çizen Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir de, “İnme belirtileri görüldüğü zaman soğuk su dökme, evde bekleme, yatıp dinlenme, soğan koklatma gibi inme tedavisine etkili olmayacak yöntemleri uygulamadan hiç vakit kaybetmeden 112'yi aramalıyız. Vakit inme tedavisinde en önemli faktördür. Erken tedavi ile ana damar tıkanıklığında hastaların yüzde 50-60'ı bağımsız olarak yaşamlarını iademe ettirebilirler“ şeklinde konuştu.

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