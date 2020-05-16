Rüzgar'dan ayrılan Gönül Yazar anlattı: Beni Allah korudu

Gönül Yazar ile 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden aşkı bitti. 83 yaşındaki sanatçı, "Beni Allah korudu" dedi. Ünlü şarkıcı, "Bana 'Küba’ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok. Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. İki ay anlamadım, birbirimizi çok sevdiğimize inandım. Onunla ruhsal aşk yaşadım" dedi.