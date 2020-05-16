Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9034
  • 7,4597
  • 386.965
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Rüzgar'dan ayrılan Gönül Yazar anlattı: Beni Allah korudu

Rüzgar'dan ayrılan Gönül Yazar anlattı: Beni Allah korudu

Rüzgar'dan ayrılan Gönül Yazar anlattı: Beni Allah korudu

Gönül Yazar ayrıldığı sevgilisi Rüzgar Mağden için “İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden? Sinan Çetin'e sordum asistan katiyen değilmiş” dedi.

Gönül Yazar ile 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden aşkı bitti. 83 yaşındaki sanatçı, "Beni Allah korudu" dedi. Ünlü şarkıcı, "Bana 'Küba’ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok. Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. İki ay anlamadım, birbirimizi çok sevdiğimize inandım. Onunla ruhsal aşk yaşadım" dedi.


Tarihi asansörün tuşuna ayağıyla basan kadın sosyal medyada tepki çekti

Tarihi asansörün tuşuna ayağıyla basan kadın sosyal medyada tepki çekti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Görüntüler az önce geldi... Bu sabah İstanbul

Nikotini vücuttan atan besinler