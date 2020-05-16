Rüzgar'dan ayrılan Gönül Yazar anlattı: Beni Allah korudu
Gönül Yazar ayrıldığı sevgilisi Rüzgar Mağden için “İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden? Sinan Çetin'e sordum asistan katiyen değilmiş” dedi.
Gönül Yazar ile 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden aşkı bitti. 83 yaşındaki sanatçı, "Beni Allah korudu" dedi. Ünlü şarkıcı, "Bana 'Küba’ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok. Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. İki ay anlamadım, birbirimizi çok sevdiğimize inandım. Onunla ruhsal aşk yaşadım" dedi.