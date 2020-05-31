31 Mayıs 2020 Pazar 22:44 | Son Güncelleme:
Rutabaga nefes açıyor
Rutabaga nedir? Rutabaga ne işe yarar? Rutabaga faydaları? Bir turp çeşidi olan ve sarı şalgam olarak bilinen Rutabaga vücuttaki su ve mineral dengesinin korunmasına yardımcı olan potasyum açısından da zengindir.
Astım hastalarının rahat nefes almasını sağlar. Yüksek oranda antioksidan içeriğiyle kanser hücrelerinin oluşumunu ve büyümesini önlüyor. Tümör hücrelerinde hücre ölümünü uyardığı bilinen glukozinolatları içerir. Beslenme uzmanları, düzenli olarak rutabaga tüketildiğinde astım hastalarının şikayetlerinin azaldığını dile getiriyor.