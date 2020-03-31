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  3. Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eleştirilere yanıt verdi: Linçler umrumda değil

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eleştirilere yanıt verdi: Linçler umrumda değil

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eleştirilere yanıt verdi: Linçler umrumda değil

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altında olan eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eleştirilere yanıt verdi.

ABD’den döndüğü sırada 14 günlük karantina süresine uymadığı ve bu yüzden eşi hastalandığı konuşulan Işıl Reçber, “Beni merak etme ben çok iyiyim. Linç mi? Umurumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok” dedi.


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