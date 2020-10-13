Ruhsal hastalıklara karşı 'Öyle Söyleme!' çağrısı

Öyle Söyleme! hareketi, ruhsal hastalıklar yaşayan bireyler ve yakınlarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan damgalamaya (stigma) karşı dilde değişim çağrısı yapıyor. Toplumun tüm kesimlerini, ruhsal hastalıklarla ilgili sözcükleri aşağılama ya da hakaret olarak kullanmaktan vazgeçmeye davet ediyor. Abdi İbrahim Otsuka ile Şizofreni Dernekleri Federasyonu'nun 5 yıldır sürdürdüğü “Görmezden Gelmeyelim” çatısı altında başlatılan “Öyle söyleme” hareketine Bipolar Yaşam Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği de destek veriyor.

TOPLUMSAL SORUNA DÖNÜŞTÜ



Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin şöyle konuştu: “Geçen yıl yaptığımız ve ESOMAR Vakfı’nın büyük ödülünü kazanan araştırmamız sonucunda, hasta ve hasta yakınlarının karşılaştığı damgalamanın büyük bir toplumsal sorun olduğunu gördük. Değişimin dilde başladığından yola çıkarak Öyle Söyleme! hareketimizle öncelikle kendi düşünce ve sözlerimizde başlayacak bir davranış değişikliğine çağrı yapıyoruz. Özellikle hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları zorluklar konusunda empati yaparak ve günlük dildeki hatalı kalıplara karşı daha dikkatli olarak hareketimize katılmalarını rica ediyoruz.”

İLETİŞİM AİLEDE BAŞLAR



Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür ise şunları söyledi: “Ruhsal rahatsızlıklar üzerindeki damgalama, dışlama ve ayrımcılıkla ilgili sorunlar, seçtiğimiz sözcüklerden ve davranışlarımızdan kaynaklanıyor. İletişim ailede başlıyor. Birbirimizle kurduğumuz ilişkilerde ve diyaloglarımızda ruhsal hastalıklarla ilgili sözcükleri aşağılama ya da hakaret olarak kullanmaktan vazgeçelim. Birey olarak sorumluluk alalım ve öyle söyleme diyelim.”