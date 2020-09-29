29 Eylül 2020 Salı 23:25 | Son Güncelleme:
Rubik küpün popülerliği mucidini de şaşırttı
1974 yılında, henüz genç bir mimar olan Erno Rubik, öğrencilerine üç boyutlu hareketi örneklemenin yöntemini ararken tahta ve kağıt kullanarak yaptığı küp blokları birbirine tutturarak ‘Sihirli Küp'ü ortaya çıkardı.
Sonrasında tüm dünyada rubik küp adını alan bu ilginç icat, 2018'de 350 milyondan fazla satılarak dünyanın en ünlü oyuncağı haline gelmişti. Erno Rubik, oluşturduğu küpün inanılmaz başarısına herkesten daha çok şaşırdığını ifade ediyor. Rubik’e göre rubik küpün dünya çapında bir fenomen haline gelmesi, küpün kendisinden çok daha ilginç bir olaydı.