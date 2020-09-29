Rubik küpün popülerliği mucidini de şaşırttı

Sonrasında tüm dünyada rubik küp adını alan bu ilginç icat, 2018'de 350 milyondan fazla satılarak dünyanın en ünlü oyuncağı haline gelmişti. Erno Rubik, oluşturduğu küpün inanılmaz başarısına herkesten daha çok şaşırdığını ifade ediyor. Rubik’e göre rubik küpün dünya çapında bir fenomen haline gelmesi, küpün kendisinden çok daha ilginç bir olaydı.

