  • $7,4992
  • 8,8982
  • 471.625
  • 1107.29
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Eylül 2020 Pazartesi 21:43 | Son Güncelleme:

Romatizmanın doğal ilacı kedipençesi otu

Romatizmanın doğal ilacı kedipençesi otu

Kas ve eklemleri güçlendiren 'kedipençesi otu'yla hazırlanan çay romatizma ağrılarını hafifletiyor. B

itkisel tedavi uzmanları "2-3 cm uzunluğunda kancalı dikenleri olan ve görüntü olarak kedi pençesini fazlasıyla anımsatan kedipençesinin hem osteoartrit hem de romatizmal artrit semptomlarını ortadan kaldırabildiği veya iyileştirdiği araştırmalarla tespit edilmiştir. Pek çok çalışmada, bu bitki kullanılarak yapılan tedavi denemelerinde, ilk hafta içerisinde ağrılar ve rahatsızlıklar anlamında ciddi iyileşmeler görülmüştür. Fakat kısa vadeli çalışmalarda geceleri ortaya çıkan ağrılara karşı yeterince verim alınamadığı da belirlenmiştir. Öte yandan kedipençesi özütünün, kemoterapi kaynaklı DNA zararının onarılmasında yardımcı bir rol oynadığı görülmüştür. Böylece kemoterapiler sırasında DNA’sı zarar gören sağlıklı hücrelerin kendilerini onarmaları da mümkün olmaktadır" diyor. 

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

Korona günlerinde iç dünyamıza Uzman Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya ışık tutuyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

KKTC'de nefes kesen tatbikat

14 Eylül altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek altın fiyatları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.