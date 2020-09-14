Romatizmanın doğal ilacı kedipençesi otu

itkisel tedavi uzmanları "2-3 cm uzunluğunda kancalı dikenleri olan ve görüntü olarak kedi pençesini fazlasıyla anımsatan kedipençesinin hem osteoartrit hem de romatizmal artrit semptomlarını ortadan kaldırabildiği veya iyileştirdiği araştırmalarla tespit edilmiştir. Pek çok çalışmada, bu bitki kullanılarak yapılan tedavi denemelerinde, ilk hafta içerisinde ağrılar ve rahatsızlıklar anlamında ciddi iyileşmeler görülmüştür. Fakat kısa vadeli çalışmalarda geceleri ortaya çıkan ağrılara karşı yeterince verim alınamadığı da belirlenmiştir. Öte yandan kedipençesi özütünün, kemoterapi kaynaklı DNA zararının onarılmasında yardımcı bir rol oynadığı görülmüştür. Böylece kemoterapiler sırasında DNA’sı zarar gören sağlıklı hücrelerin kendilerini onarmaları da mümkün olmaktadır" diyor.