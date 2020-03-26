Romatizma ağrısını evelik ile dindirin

Taze yapraklarının suyu haricen kullanıldığında romatizma ağrılarına iyi gelir. Kökü, gövdesi ve yaprakları yenilebilen evelik, sebze olarak tüketilir. Taze evelik yaprakları, soğanla sotelenerek yumurtalı yemek yapılır. Domates gibi sebzelerle birlikte yemeği yapılır. Bunun yanında evelik; gelincik, hindiba ve ebegümeci sebzeleriyle birlikte pişirilir. Hafif ekşi ve mayhoş bir tada sahip evelik, pirinçli yemek olarak yapılır ve üzerine yoğurt dökülerek servis edilir. Ekşi olmayan evelik yaprakları ayrıca sarma yapımında kullanılır ve salatalara katılır. Evelik kökleri ve yaprakları çay gibi de demlenebilir. Aynı zamanda haşlanan yapraklar, lapa gibi hazırlandığında ilaç olarak yaraların üzerine sürülür.