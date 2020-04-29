Robert'ten çiftliğe

2007'de kurduğu çiftliğinde elde edilen sütle yoğurt, peynir ve kefir üretimi yapan Baltalı, babasının doktor olduğunu, çiftçi bir aileden gelmemesine karşın küçük yaşlardan beri çiftçiliğe ve doğal hayata ilgi duyduğunu söyledi. 1000 tane keçisi olan genç kadın, “Bütün yıl burada yaşıyorum. Büyük heyecan duyuyorum” dedi.