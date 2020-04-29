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Robert'ten çiftliğe

Robert'ten çiftliğe

Robert Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Funda Özer Baltalı, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde keçi çiftliği kurdu.

2007'de kurduğu çiftliğinde elde edilen sütle yoğurt, peynir ve kefir üretimi yapan Baltalı, babasının doktor olduğunu, çiftçi bir aileden gelmemesine karşın küçük yaşlardan beri çiftçiliğe ve doğal hayata ilgi duyduğunu söyledi. 1000 tane keçisi olan genç kadın, “Bütün yıl burada yaşıyorum. Büyük heyecan duyuyorum” dedi.


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