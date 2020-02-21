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  3. Reyhan Karaca'dan çarpıcı açıklama: Konuşsam Türkiye sallanır

Reyhan Karaca'dan çarpıcı açıklama: Konuşsam Türkiye sallanır

Reyhan Karaca'dan çarpıcı açıklama: Konuşsam Türkiye sallanır

90’lı yıllara damgasını vuran Reyhan Karaca, ‘Serhat’la Kayıttayız’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir dönem vokalistliğini yaptığı Mustafa Sandal gibi kitap çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki soruya Karaca “Belli bir olgunluğa geldikten sonra yaşanmışlıkları insanlara aktarmak istersin. Ben yazacak olsam isimleri yazmam” dedi. Karaca, kitap yazarsa aşk hayatıyla ilgili şeyler de yazabileceğini belirtip, ‘ Mesela bir süre önce biten bir ilişkim var. Konuşsam Türkiye sallanır” dedi. 


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