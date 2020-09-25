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25 Eylül 2020 Cuma 22:26 | Son Güncelleme:

Resim tutkusu 51 yaşında öğrenci yaptı

Resim tutkusu 51 yaşında öğrenci yaptı

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Hayriye Bıçak, 18 yaşındaki oğluyla girdiği üniversite sınavında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı.

Çocukluğunda kömür parçalarıyla resim yaparak bu sanata merak saran Bıçak, resim tutkusunu akademik ortama taşımayı başardı. Bıçak, “Çok şükür hayalim gerçek oldu. Olacağına inanmıyordum. Şimdi farklı bir boyuta geçtim. Öğrenciyim artık, elimden geleni yapacağım" dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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