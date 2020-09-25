Resim tutkusu 51 yaşında öğrenci yaptı

Çocukluğunda kömür parçalarıyla resim yaparak bu sanata merak saran Bıçak, resim tutkusunu akademik ortama taşımayı başardı. Bıçak, “Çok şükür hayalim gerçek oldu. Olacağına inanmıyordum. Şimdi farklı bir boyuta geçtim. Öğrenciyim artık, elimden geleni yapacağım" dedi.