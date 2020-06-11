Rengarenk Türkiye

IRKÇILIĞA ANLAM VEREMEDİK

Sudan'dan 1800'lü yıllarda tarım işçiliği için gelen ve Anadolu'yu yurt benimseyen Afro-Türklerin torunları, bugün Söke ve Germencik ilçelerinde yaşamaya devam ediyor. Ten renkleri yöre halkından farklı olsa da mutfaklarındaki yemekleri, yaşam biçimleri, türküleri hatta şiveleri dahi Egeli olan Afro-Türkler, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası dünyada tartışılan ırkçılığa anlam vermekte zorlanıyor.

TORUNUM ANNESİ GİBİ BEYAZ

Burunköy Mahallesi'nde yaşayan, "Arap Hasan" lakaplı 2 çocuk babası 61 yaşındaki Hasan Biberci, çocuklarının Aydınlılar’la evlendiğini söyleyerek, "Beyaz bir torunum var. Annesine çekti o da. Biz Aydınlıyız, hatta bir Aydınlı'dan daha fazla Aydınlıyım. Egeliyiz. Burası artık benim toprağım" dedi. Biberci, ten renginden dolayı yaşadığı bölgede kendisine kimsenin "öteki" gözüyle bakmadığını da ekledi.

TÜRK BAYRAĞINI ÇOK SEVİYORUZ



52 yaşındaki Ulviye Biberci, "Milli bayramlarımızı en coşkulu şekilde kutluyoruz. İstiklal Marşı'nı, Türk bayrağını, Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Dedelerimizden ne gördüysek öyle yaşıyoruz. Mutfağımız bile Ege mutfağı" dedi.

Mahallede imamlık yapan Kani Pelvan 9 yıldır orada olduğunu, yaşadığı süre boyunca hiçbir ayrımcı davranışa tanıklık etmediğini belirtti.