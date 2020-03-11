Reha Özcan: Dün dizi çekip tiyatro yapmıyorum
‘Mucize Doktor' dizisinin yanı sıra ‘Bir Garip Orhan Veli' adlı tiyatro oyununda yer alan Reha Özcan, sosyal medya hesabından isyan etti.
Dizide parlayıp tiyatro yaptığı yönündeki eleştirilere ateş püsküren Özcan, “Ben dün dizi çekip, bugün onun ünüyle tiyatro yapmıyorum. 38 senedir tiyatro yapmaya çalışıyorum. Son 8 senedir dizi hayatım var. Üç gün yurtdışına çıktık meydanı boş bulanlar olmuş. Kimsenin tevazusuna güvenmeyin; saygıya, saygıdandır tevazu... Arsızlıklara değil” diye konuştu.