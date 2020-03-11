Reha Özcan: Dün dizi çekip tiyatro yapmıyorum

Dizide parlayıp tiyatro yaptığı yönündeki eleştirilere ateş püsküren Özcan, “Ben dün dizi çekip, bugün onun ünüyle tiyatro yapmıyorum. 38 senedir tiyatro yapmaya çalışıyorum. Son 8 senedir dizi hayatım var. Üç gün yurtdışına çıktık meydanı boş bulanlar olmuş. Kimsenin tevazusuna güvenmeyin; saygıya, saygıdandır tevazu... Arsızlıklara değil” diye konuştu.