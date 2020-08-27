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  3. Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı
27 Ağustos 2020 Perşembe 19:07 | Son Güncelleme:

Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı

Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı.

Öztekin, kavuğu 20 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da düzenlenecek törende devredecek. Kavuğu dört yıl önce Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle ustası Ferhan Şensoy’dan teslim alan Rasim Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirtti. 

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