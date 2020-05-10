Ramazan'da sağlığı koruyan 5 içecek

Ramazan ayında vücutta fazla su kaybı meydana gelmesi sonucunda; enerji düşüklüğü, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi ve tansiyon düşmesi gibi problemler oluşabiliyor. Dolayısıyla oruç tutarken sağlığımızdan olmamak için öncelikle sıvı kaybını karşılamalı, bunun için de günde 2-2.5 litre su tüketmeye özen göstermeliyiz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan hangi sağlık sorunumuza hangi içeceklerin iyi geldiğini anlattı. Orucu 1 bardak suyla açtıktan sonra yatana kadar saat başı 1-2 bardak su içmeye özen gösterin. Bu süreçte en az 1-1,5 litre su içmelisiniz. Sıvı alımını sadece sulu gıdalardan değil, sebze ve meyvelerden de aldığımızı unutmayın. Dolayısıyla her öğünde sofranızda sebze yemeği-salata ile ayran ve komposto gibi içecekler de bulundurun. Sahurda ise daha çok sulu meyve ve sebzeleri tüketmeli, yine en az 1 litre su içmelisiniz. Suyun oda ısısında olmasına da dikkat edin. Çünkü boş mideye içilen çok soğuk su mideyi rahatsız edip, ağrılara neden olabiliyor. İftar öğününde tüketeceğiniz çorba, komposto, ayran tarzı içeceklerin de çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat edin. Çok sıcak ve çok soğuk sıvı tüketimi reflü gibi mide sorunları yaratabiliyor.



Midenizi rezene çayı ile rahatlatın

Hazımsızlık ve reflü gibi şikayetleriniz varsa, yemekten sonra içeceğiniz rezene çayı ile midenizi rahatlatabilirsiniz.

Sindirim şikayetleriniz için zencefil

Ev yapımı limonatanın içine katacağınız bir kaç yaprak nane ve az miktarda zencefil hem serinlemenize hem de sindirim sisteminizin rahatlamasına destek olacaktır.

Naneli ayranı eksik etmeyin

Gün içinde kaybettiğiniz mineral ve sıvı açığını yerine koymak için iyi de protein kaynağı olan yoğurttan yapacağınız ayranı tüketin. Ayranın içine birkaç yaprak nane katarak yemek sonrasında midenizin rahatlamasını da sağlayabilirsiniz. Öğünle birlikte tüketeceğiniz ev yapımı ayran aynı zamanda doygunluk sağlayıp, çok fazla yemek tüketmenizden, dolayısıyla kilo almanızdan da koruyacaktır.

Maden suyu ile açığı kapatın

Maden suyu tüketimi yine gün içinde kaybettiğiniz elektrolit açığını kapatmanız için iyi bir tercih olacaktır. Sade olanlarını içerseniz, meyveli olanlarının içeriğindeki şeker alımından da kurtulmuş olursunuz.

Komposto ile kan şekerini dengeleyin



Gün içinde açlığa bağlı olarak düşen kan şekerinizin çabuk toparlanmasını sağlamak için orucunuzu bir miktar suyla açtıktan sonra evde hazırladığınız komposto ile devam edebilirsiniz. Böylece kan şekeri düşmesine bağlı yaşayacağınız yorgunluk halini daha uzaklaştırmış ve toparlanmayı daha çabuk sağlamış olursunuz. Şeker eklemeden meyvenin kendi şekeri ile hazırlayacağınız komposto sizi rafine şeker alımından koruyarak kilo kontrolü de yapmanızda fayda sağlayacaktır. Eğer tadını yetersiz buluyorsanız lezzetlendirmek için kompostoyu şeker eklemeden hazırlayıp, tüketirken içine 1 çay kaşığı pekmez eklemeniz daha sağlıklı bir seçim olacaktır.



Meyveyi yemekten iki saat sonra yiyin



Taze sebze ve meyvelerden de yemeye özen gösterin. İftarda salata ve zeytinyağı ile yapılmış sebze yemeklerini tüketmeyi ihmal etmeyin. Ancak meyvenin şeker kaynağı olduğunu da unutmayın ve porsiyon miktarlarına dikkat edin. Ayrıca meyveyi yemeğin hemen arkasından yemeyin. İftarda tükettiğiniz besinlerin sindirimi henüz bitmemişken mideyi meyve ile yormamak için meyve tüketimini 1-2 saat sonraya bırakın. Böylece hem yemekle birden yükselen kan şekerinin daha da yükselmesini, hem de aldığınız besinlerin yağa dönüşmesini engellersiniz.

