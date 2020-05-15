Ramazanda mide rahatlatan çaylar

Ramazan ayında mide sağlığını korumak ve sindirim sorunlarının önüne geçmek için çeşit çeşit çayları da iftar ve sahur sofralarından eksik etmemek gerekiyor. Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:

REZENE ÇAYI



Gaz sorununu çözen bir diğer çay ise rezene. Bağırsakları ve mideyi rahata kavuşturan rezene çayı metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmayı hızlandırır. 1 su bardağı kaynamış suya 1-2 çay kaşığı kurutulmuş rezene ekleyip 10 dakika beklemek yeterli.

NANE ÇAYI



Nane çayı yemeği fazla kaçırınca şişen midelere ilaç gibi gelir. Hazımsızlık sorunlarını çözer, nefis tadıyla da ağzınızdan midenize uzanan bir ferahlık sağlar, gaz sorunlarına iyi gelir.

YASEMİN ÇAYI



Hem fiziksel hem de ruhsal olarak rahatlamanın formülü olarak bilinen yasemin çayı, yağ yakımını da hızlandırıyor. Mide asitlerini düzenleyerek gastrit ve hafif mide ağrılarını dindirmede de oldukça etkili.

FUNDA ÇAYI



Tadı biraz sert olsa da, Ramazan’da tercih etmek için pek çok sebep var. Böbreklerin çalışmasını düzenliyor, yenilenlerin kolayca sindirilmesini sağlıyor, uyku bozukluklarının önüne geçerek sahura kalkmayı kolaylaştırıyor. Funda yapraklarını 5 dakika kaynatmak, ardından 10 dakika demlemek yeterli.

TARÇIN ÇAYI



Tarçının mide ağrılarına iyi gelme, metabolizmayı hızlandırma ve açlık hissini bastırma gibi özellikleri var. Tarçın çayı hem 4-5 parçaya bölüp kullanılabilecek çubuk tarçınla hem de toz tarçınla hazırlanabiliyor.