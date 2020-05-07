Ramazanda baş ağrısını önleyen tüyolar

Ramazan ayında saatler süren açlık ve susuzluğun yanı sıra sağlıklı beslenme kurallarına uymamak baş ağrısını tetikleyebiliyor. Bu ağrıdan en çok da oruç tutan migren hastaları yakınıyor. Özellikle gece sahura kalkmayıp tüm gün aç dolaşan migren hastaları, ‘açlığa' bağlı migren ataklarıyla baş etmek zorunda kalabiliyor. Aynı zamanda aşırı stresli bir ortamda yaşayan kişilerde de gerilim tipi baş ağrısına sıkça rastlanıyor. Ağrı, hafif veya orta şiddette seyrettiği için günlük aktiviteleri çok fazla etkilemese de, oruç tutarken ağrı kesici ilaçların kullanılamaması nedeniyle can sıkıcı bir tablo oluşabiliyor. Uzmanlar şunları öneriyor: İftara, kan basıncını hızla yükseltmeyecek çorba ve salata gibi hafif, az yağlı ve posa miktarı fazla yiyeceklerle başlayın. Örneğin iftarı çorbayla açın ve 15 dakika sonra ana yemeğe geçin.

İFTAR SONRASI BOL SU İÇİLMELİ



Ana yemekte de mideyi zorlamayacak besinler tüketin. Vücut susuz kaldığında strese bağlı hormonlar yükselir. Bu da damarların daralmasına yol açarak, baş ağrısının oluşmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyin. Sahurda şekerli besinler yerine proteinli gıdalar tüketin.

SAHURA MUTLAKA KALKILMALI



Migren hastaları sahura kalkmadan tüm gün aç dolaştıkları takdirde, ‘açlığa' bağlı migren atakları gelişebiliyor. Bunun nedeniyse açlıkla susuzluğun vücutta stres yaratması ki, bu da tansiyonun yükselmesine yol açabiliyor. Kan basıncının yükselmesine bağlı olarak da şiddetli baş ağrısı ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla baş ağrısından korunmak için mutlaka sahura kalkın ve uzun saatler aç kalmamak için yemeğinizi son saatlerde yiyin.

BUNLARDAN UZAK DURUN



Yoğurt ve peynir, sakatat, salam, sosis, hazır et ve tavuk suyu tabletleri, konservelerden kaçınmak gerekiyor. Fazla kafeinli içecekler de tüketmemeye dikkat edilmelidir. Çünkü oruç sırasında ani kafein eksikliği baş ağrısı yapabilir.

BUZLA MASAJ YAPIN



Uzmanlar, migren ağrısı sırasında başı bir eşarp veya tülbentle sıkmak, alnın üzerine buz veya soğuk uygulamanın atağı geçirmede yardımcı olduğunu vurguluyor.