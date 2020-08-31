31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:40 | Son Güncelleme:
PUBG Mobile hile yapan 2 milyondan fazla hesabı engelledi
Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, hile yapan 2.3 milyon civarında hesabı engelleyerek ortadan kaldırdı.
PUBG Mobile’da oyuncular uzun zamandır hile kullanımı nedeniyle oyunlarının tatsız hale geldiğini bildiriyorlardı. Bu durum sebebi ile oyunu bırakan birçok oyuncu mevcuttu. Oyuncularını kaybetmek istemeyen şirket, hile yaptığını tespit ettiği tüm hesapları engelledi.