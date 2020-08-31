PUBG Mobile hile yapan 2 milyondan fazla hesabı engelledi

PUBG Mobile’da oyuncular uzun zamandır hile kullanımı nedeniyle oyunlarının tatsız hale geldiğini bildiriyorlardı. Bu durum sebebi ile oyunu bırakan birçok oyuncu mevcuttu. Oyuncularını kaybetmek istemeyen şirket, hile yaptığını tespit ettiği tüm hesapları engelledi.