Protez bacak hayallerini engelleyemedi

Gökhan Daş (26), Batman’ın bir köyünde doğdu, 12 yaşında trafik kazasında sol bacağını kaybetti. 8 kardeşle yokluk içinde büyüyen Gökhan, doktoruna duyduğu hayranlıkla doktor olmaya karar verdi. Ortaokulu birincilikle bitirdi ve köyünde Fen Lisesi’ni kazanan ilk öğrenci oldu. Önce mühendisliğe girdi, 2 yıl sonra bıraktı ve 2017 yılında hayal ettiği tıp fakültesini kazandı.



BİSİKLETLE DAĞA TIRMANDI



Gökhan bununla da yetinmedi, protez bacağına rağmen bisikletle Sason’un en yüksek dağlarından birine tırmandı, 4 şehir dolaşıp 200 kilometre yol kat etti. Kayak ve rafting de yapan stajyer Dr. Gökhan Daş, “Bacağımı kaybetmem hayatımı komple değiştirdi. Şimdi en büyük hedefim ABD’de ihtisas yapıp beni tedavi eden doktorum gibi ortopedi uzmanı olmak” diyor.

Dr. Gökhan Daş, "Bacak kaslarımı geliştirmek için bisiklet sürmeye başlamıştım. Köyümde ve ailemde ilk doktor, ilk bisiklet süren kişi oldum. Bir protezle nasıl yaşanır bunu ancak 6 yılda öğrenebildim” diye konuştu.

ŞEFKATLE TÜM ENGELLERİ YIKTI



Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Gökhan Daş, 12 yaşında ameliyattan uyandığında bacağının olmadığını görünce büyük bir travma yaşadığını söyledi. Daş, “Beni ameliyat eden doktor o kadar şefkatli yaklaştı ki, bu mesleği seçmemin ve tüm engelleri aşmamın en büyük nedeni oldu” dedi.