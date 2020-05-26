26 Mayıs 2020 Salı 21:24 | Son Güncelleme:
Protez ayakla ilk adım mutluluğu
Erzurum Palandöken'de yaşayan Lütfü ve Fatma Oğuş çiftinin kızları Hira Nur, 2 yıl önce, sol eli ve her iki ayağı bilekten itibaren olmadan, sağ eli başparmağı oluşmuş diğer parmakları oluşmadan dünyaya geldi.
Protez ayak için maddi durumu olmayan aileye ERİHYA Derneği yardım eli uzattı.
Kısa sürede Hira Nur'a protez ayak yaptıran dernek, önceki gün Hira Nur'u ziyaret ederek protezleri armağan etti. Giydiği protez ayaklar ile ilk kez adım atıp yürümenin heyecanının yaşayan Hira Nur'un mutluluğu görenleri duygulandırdı. Hira Nur, şimdi biyonik eline kavuşacağı günü bekliyor.