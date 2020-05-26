Protez ayakla ilk adım mutluluğu

Protez ayak için maddi durumu olmayan aileye ERİHYA Derneği yardım eli uzattı.

Kısa sürede Hira Nur'a protez ayak yaptıran dernek, önceki gün Hira Nur'u ziyaret ederek protezleri armağan etti. Giydiği protez ayaklar ile ilk kez adım atıp yürümenin heyecanının yaşayan Hira Nur'un mutluluğu görenleri duygulandırdı. Hira Nur, şimdi biyonik eline kavuşacağı günü bekliyor.