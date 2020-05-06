Popçu-besteci kavgası! Bengü, Zeki Güner ile barışmak istemiyor

‘Milat’, ‘Düştüysek Kalkarız’, ‘Yaralı’, ve ‘Saygımdan’ gibi pek çok hit parçada imzası bulunan Zeki Güner ile Bengü arasındaki sular durulmuyor. Bengü, birçok ses getiren şarkısının söz yazarı olan Güner ile bir parça meselesi yüzünden uzun süredir konuşmuyor. Ünlü besteci de önceki gün katıldığı canlı yayında tüm çabalarına rağmen popçunun kendisiyle küs olduğunu söyledi. Zeki Güner, “Bu küslükten ne Bengü ne de ben kazanırız.En çok müziğimiz kaybetti. Adım attım, cevap gelmedi. Kızı Zeynep’e bir altın takmak isterdim, sonuçta çok büyük bir mutluluk. Sanırım bu küslük ömür boyu, ben yine de tebrik ederim” ifadelerini kullandı. Besteci, her şeye rağmen Bengü'yü tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.