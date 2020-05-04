Polis tezelden yetişti

AKLINA EMNİYETİ ARAMAK GELDİ



Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Nilsu Beytul, salgın nedeniyle eğitime ara verilince Bursa’ya ailesinin yanına döndü. Uzaktan eğitimine devam eden genç kız, önceki gün, bitirme tez ödevini online olarak sunacağı sırada elektrikler kesildi. Kısıtlama olduğu için sokağa çıkamayan Nilsu, 155’i arayarak yardım istedi.

EKİPLER HIZLICA ADRESE GİTTİ



Telefonda okulunu bitirebilmesi için gireceği online sınavın çok önemli olduğunu ve internet üzerinden sınava katılması gerektiğini belirten Nilsu’nun imdadına polis ekipleri yetişti. Genç kızı oturduğu Esentepe Mahallesi’nden alan ekipler araç ile Özlüce Mahallesi’nde oturan teyzesinin yanına götürüp ödevi online olarak vermesine yardımcı oldu.

Okulunu bitirecek olmanın mutluluğunu yaşayan Nilsu Beytul, “Polisler sayesinde okulu uzatmadan bitirebileceğim” dedi.

Nilsu’yu teslim eden polis ekiplerini kapıdan gören yakınları alkışlarla teşekkür etti.