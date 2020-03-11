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  3. Podyumda güzel istilası

Podyumda güzel istilası

Podyumda güzel istilası

17 Mart'ta Türkiye'ye gelecek olan Alessandra Ambrosio'ya podyumda tescilli Türk güzeller eşlik edecek.

Dosso Dossi Fashion Show, 17 Mart’ta gerçekleşecek defilesinde yine gündem yaratacak. Dijital art tekniğiyle ve Göbeklitepe konseptiyle hazırlanan podyumda yürüyecek olan ünlü top model Alessandra Ambrosio’ya tescilli Türk güzeller eşlik edecek. Koreografisini Yasin Soy’un hazırladığı şovda, Miss Turkey güzelleri Şevval Şahin, Pınar Tartan, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan ve Büşra Turan da yer alacak. 


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