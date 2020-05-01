Plajdaki altınlar hayvanlara mama oluyor

‘ŞANSLI ALTIN AVCISI’ DİYORLAR



İstanbul Tuzla'da yaşayan gıda toptancısı Tarık Tunç (40), 7 yıldır yaz mevsiminin bitmesinin ardından vatandaşlar tarafından denize düşürülen altınları su altında dedektörle arıyor. Kendisini ‘şanslı altın avcısı’ olarak tanıtan Tunç, sudan çıkardığı altınları kuyumcuda bozdurarak sokak hayvanlarının mama ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sokakta yaralı halde bulduğu bir köpeği veterinere götürmek ve tedavi masraflarını karşılamak için birçok kez daldığını belirten Tarık Tunç, bulduğu altınlar ile tedavi ettirdiği köpeğin ilk anları ile tedavi sonrası anlarını da kaydetti. Görüntülerde tedavi sonrasında Tunç'u gören sevimli köpeğin mutluluğu ise gülümsetti.

HALİÇ’TE SUYUN ALTI ÜRKÜTÜCÜ



Su altında yaptığı aramalarda atın yüzük, para, değerli eşyalar, antika tabak, fotoğraf makinesi, telefon ve birçok eşyayı bulduğunu belirten Tunç, şimdiye kadar sadece Haliç’te ürktüğünü dile getirdi.

Tunç, “Bugüne kadar sayısız dalış yaptım ama hiç bu kadar su altında ürkmemiştim. Hatta mağara gibi bir yere girdim çok karanlıktı göz gözü görmüyordu” dedi.