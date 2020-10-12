12 Ekim 2020 Pazartesi 18:46 | Son Güncelleme:
Pınar Altuğ'un imdadına eşi Yağmur Atacan yetişti! 'İlk izlediğimiz film Hababam Sınıfı'
Tekne tatillerine devam eden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, önceki gün keyifli bir oyun oynadı.
Birbirlerine sorular soran Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti , çektikleri videoyu sosyal medyadan yayınladı. Atacan’ın sorduğu ‘İlk gittiğimiz film hangisiydi?’ sorusunu hatırlayamayan Altuğ’un imdadına eşi yetişti. Atacan, ilk filmlerinin Hababam Sınıfı olduğunu söyledi.