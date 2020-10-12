  • $7,8775
  • 9,3097
  • 487.299
  • 1178.35
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Pınar Altuğ'un imdadına eşi Yağmur Atacan yetişti! 'İlk izlediğimiz film Hababam Sınıfı'
12 Ekim 2020 Pazartesi 18:46 | Son Güncelleme:

Pınar Altuğ'un imdadına eşi Yağmur Atacan yetişti! 'İlk izlediğimiz film Hababam Sınıfı'

Pınar Altuğ'un imdadına eşi Yağmur Atacan yetişti! 'İlk izlediğimiz film Hababam Sınıfı'

Tekne tatillerine devam eden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, önceki gün keyifli bir oyun oynadı.

Birbirlerine sorular soran Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti , çektikleri videoyu sosyal medyadan yayınladı. Atacan’ın sorduğu ‘İlk gittiğimiz film hangisiydi?’ sorusunu hatırlayamayan Altuğ’un imdadına eşi yetişti. Atacan, ilk filmlerinin Hababam Sınıfı olduğunu söyledi.


<p>Antalya'da 5 çocuk sahibi ilkokul mezunu 37 yaşındaki Ayşe Mecek, temizlik ve bahçe işlerinde çal

Temizlik işçisiydi şimdi 250 bin avokado satışı yapıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Çocuklara kitapları sevdirmenin 10 yolu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.