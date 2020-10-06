Pınar Altuğ: Edepsiz yoruma tahammülüm sıfır

Metropol İstanbul AVM’de görüntülenen Altuğ, "Ben adaletli bir insanım. Biri haksızlık yaptığı zaman dayanamıyorum. Eşimle olan yaş farkı yorumları hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık. Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten gerisi umurumda değil. Ama gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok” dedi.

