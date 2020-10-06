  • $7,7844
  • 9,1867
  • 476.83
  • 1153.71
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Ekim 2020 Salı 20:01 | Son Güncelleme:

Pınar Altuğ: Edepsiz yoruma tahammülüm sıfır

Pınar Altuğ: Edepsiz yoruma tahammülüm sıfır

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği mesajlarla gündem olan Pınar Altuğ, edepsiz yorumlara tahammül edemediğini söyledi.

Metropol İstanbul AVM’de görüntülenen Altuğ, "Ben adaletli bir insanım. Biri haksızlık yaptığı zaman dayanamıyorum. Eşimle olan yaş farkı yorumları hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık. Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten gerisi umurumda değil. Ama gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok” dedi.

<p>İzmir'de şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden iki kişi arasında sosyal mesafe tartışması çıkm

Otobüste sosyal mesafe kavgası: Önce uyardı sonra kolundan tutup kaldırmaya çalıştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kanser nasıl erken teşhis edilir?

Türkiye'de son günde atılan imzalar!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.