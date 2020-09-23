23 Eylül 2020 Çarşamba 18:56 | Son Güncelleme:
Pi gezegeni keşfedildi! Kendi yıldızının etrafında 3.14 günde dönüyor
Matematikte bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen pi sayısı 3.14 olarak kabul edilir.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından paylaşılan keşif, pi sayısını somut şekilde önümüze koydu. Araştırmacılar, K2-315b adını verdikleri gezegenin kendi yıldızının etrafında 3.14 günde döndüğünü açıkladı. ‘Çok sıcak' ve 'muhtemelen yaşanabilir değil' denilen gezegenin saat yönünde hareket ettiği de paylaşılan bilgiler arasındaydı.