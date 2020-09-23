Pi gezegeni keşfedildi! Kendi yıldızının etrafında 3.14 günde dönüyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından paylaşılan keşif, pi sayısını somut şekilde önümüze koydu. Araştırmacılar, K2-315b adını verdikleri gezegenin kendi yıldızının etrafında 3.14 günde döndüğünü açıkladı. ‘Çok sıcak' ve 'muhtemelen yaşanabilir değil' denilen gezegenin saat yönünde hareket ettiği de paylaşılan bilgiler arasındaydı.