Peygamber çiçeği için yol değişti

YOLLAR GENİŞLETİLECEKTİ

Düzce'nin önemli turizm noktalarından birisi olan Güzeldere Şelalesi'ne alternatif yol olarak bilinen Toptepe mevkiinde ekipler tarafından yol genişletme ve asfalt çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar esnasında dünyada sadece Düzce'de görülen peygamber çiçeğinin olduğu fark edildi.

UYARI TABELALARI ASILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede asfalt çalışmalarını durdurdu. Vali Dr. Zülkif Dağlı, kazıların çiçeğe zarar vermesi ihtimaline karşı işi durdurarak, güzergahın başka bölgeye kaydırılması talimatını verdi. Ayrıca bitkinin olduğu alanlara uyarı tabelaları asıldı.

Peygamber çiçeğinin olduğu yolda inceleme yapan Vali Dr. Zülkif Dağlı, "Bu çiçeğe göre bu yolun genişletilmesi ve dizaynının yapılması için talimatımızı verdik. Ziyaretçilerimiz Güzeldere Şelalesi'ne giderken hem Efteni Gölü'nü seyredecekler hem de bu çiçek hakkında bilgi alabilecekleri bir platform oluşturacağız” dedi.

Literatüre 'peygamber çiçeği' (cephalaria yaltirikii) olarak geçen bitki, Güzeldere Köyü yolunun 5 noktasında yetişiyor. Çiçek, her sene haziran ayında açıyor.