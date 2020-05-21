Perihan Savaş: Telif hakları artık çıkmalı

Usta oyuncu Perihan Savaş, Esenler Belediyesi’nin Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. Savaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evde kalmasıyla doğanın güzelleştiğini söyledi. Sohbet esnasında sinema dünyası hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü isim, telif haklarının çıkmamasından rahatsızlık duyduğunu anlattı.

130 filmi olduğunu ve bunlardan en az iki tanesinin her gün kanallarda yayımlandığının altını çizen Perihan Savaş, “Senelerdir söylüyorum bunu, biz bir emek vermişiz ve bizim emeğimiz sömürülüyor. Artık bu telif haklarına biz de girelim. Maalesef telif hakkı alamıyoruz. Neden bekleniyor bunu anlamıyorum, insanlar sanatçısına sahip çıkmalı" dedi.