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05 Ekim 2020 Pazartesi 21:14 | Son Güncelleme:

Pemfigus hastası Meryem yardım bekliyor

Pemfigus hastası Meryem yardım bekliyor

İdlib'de henüz 3 aylıkken ağır bir deri hastalığı olan Pemfigus'a yakalanan 11 yaşındaki Meryem Es-Sah, yüzü ve vücudunun birçok bölgesindeki yaralarından kurtulup yaşıtlarıyla oynamak için uzanacak yardım elini bekliyor.

Babası Sah, "Meryem'in vücudunun farklı bölgelerinde küçük su baloncukları oluşuyor. Hayata ağrı kesicilerle devam ediyor. Yemek yemiyor. Yaşıtları Meryem'e korkudan yaklaşamıyor. Umarım kızımın tedavisi bulunur. İnşallah sağlığına kavuşur, ancak Suriye'de tedavisi yok. Tek çaremiz Türkiye" dedi.

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