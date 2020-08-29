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  3. Parfümlü tuvalete kağıtları enfeksiyona neden olabilir
29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:31 | Son Güncelleme:

Parfümlü tuvalete kağıtları enfeksiyona neden olabilir

Parfümlü tuvalete kağıtları enfeksiyona neden olabilir

Yanlış temizlik alışkanlığı, dar ve sıkı sentetik giysilerin kullanılması, gebelik (hormonal dengenin değişmesi nedeniyle), şeker hastalığı, doğum kontrol haplarının kullanımı ve bağışıklık sisteminin yetersizliği gibi nedenler vajinal enfeksiyonların oluşumunu kolaylaştırabilir.

Prof. Dr. Alparslan Baksu, vajinal enfeksiyonlardan korunmak için kadınlara şu önerilerde bulunuyor: “İç çamaşırlar pamuklu olmalıdır. Ayrıca her gün değiştirilmesi kaynatılıp ütülenmesi yararlıdır. Uzun süre ıslak mayoyla durulması da enfeksiyon riskini arttırır. Havuzlarda uzun süre kalınmamalı, ortak tuvaletler çok dikkatli kullanılmalıdır. Kimyasal temas, lokal alerji ve aşırı duyarlılık sonucu vajina ortamını değiştirerek vajinite yol açabilir. Bu nedenle parfümlü tuvalet kağıtlarının kullanımından kaçınmak gerekir. Uzun süreli ve kontrolsüz antibiyotik kullanımı sık görülen vajinit sebeplerinden biri olduğu için antibiyotikler sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.

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