Parayı veren fotoğrafı çeker

Çanakkale Ayvacık’taki Yeşilyurt Köyü, taş evleriyle dikkat çekiyor. Her yıl köyü 200 bin turist ziyaret ediyor. Düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çekip para kazanan fotoğrafçılar da burayı plato olarak kullanıyor. İş çığırından çıkıp evlerin içine fotoğraf çektirmek için izinsiz girilmeye başlanınca muhtarlık para almaya başladı. Bu şekilde fotoğrafçıların ayağı buradan kesildi, halk da rahat bir nefes aldı. Gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak belirlenen köyün muhtarı “Amacımız para kazanmak değil caydırıcılık” dedi.