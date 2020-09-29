Paraşütlü tatil çatıda bitti

Muğla'nın Marmaris İlçesi Uzunyalı mevkisinde bulunan sahildeki su sporları istasyonuna gelen İngiliz erkek turist deniz paraşütüne binmek istedi. Evrakları imzalayan ve bilgilendirme yapılan İngiliz turist, su sporları eğitmenleri eşliğinde sürat motoruna binerek, denize açıldı. Paraşütüyle havalanan İngiliz turistler bir süre havada süzüldü. Ancak havadayken paraşütü çeken, teknenin türbin motoruna 5 metrelik halat dolandı.

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Deniz paraşütünü çeken vinç bir anda devre dışı kalınca paraşütü kontrol eden halatlar da kontrolsüz kaldı. İngiliz turist gökyüzünde rüzgarın da etkisiyle kontrolsüz şekilde savruldu. Hızla düşmeye başlayan turistler otelin çatısında asılı kaldı. Su sporları istasyonu çalışanları otele çıkıp, 4'üncü kattaki odanın penceresinden kazazedeleri kurtardı. Turistler, kazayı yara almadan atlatırken o anlar vatandaşlarca görüntülendi.

KAPTANIN PROFESYONELLİĞİ FACİAYI ÖNLEDİ



Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Tunç, "Deniz paraşütünü çeken sürat motoru kaptanı ve eğitmenlerin profesyonelliği ile büyük bir faciadan dönüldü. Deniz paraşütü ekipmanlarımızda bir eksiklik veya halat kopması yok. İngiliz turist hiçbir yara almadan kurtarıldı" dedi.