'Parası olan sergi açıyor'

ZEKİ GÜMÜŞ

İçişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak 1991’de Türkiye’ye gelen, İstanbul’u gördükten sonra ise bu şehirde yaşama kararı veren ressam Letafet Memmedova Hafızkızı, 19 yıldır yetiştirdiği öğrencileriyle birlikte “Bahar” adıyla Verni Sanat Galerisi’nde sergi açtı. Öğrencilerinin ‘Bize sadece resmi değil hayatı da öğretiyor’ dediği ressam Letafet Memmedova Hafızkızı Türkiye’de yaptığı çalışmaları anlattı.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Bakü’de sanatçı bir ailenin içine doğdum. Babam Azerbaycan’ın ünlü ressamlarından Hafız Memmedov’dur. Amcam keman sanatçısı, kardeşim piyanistti. Gözümü açtığımda palet ve tuval gördüm diyebilirim. Bakü’de evimiz küçüktü ama ona rağmen babam odanın içinde atölye kurmuştu. Resim o günden beri benim hayatım oldu. Azerbaycan Devlet Sanatlar Üniversitesi’ni bitirdikten sonra 1979 yılında Sovyetler Birliği Ressamlar Birliği'ne kabul edildim. 1980-2001 arasında Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptım.

Türkiye’ye gelme nedeniniz?

Azerbaycan ve Türkiye arasında 2001 yılında imzalanan protokol sonrası, Türk İçişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak bir grup akademisyen arkadaşımla birlikte geldik. Hayran oldum bu şehre. Sonrasında burada kalmaya karar verdim.

Burada ne yaptınız?

Azerbaycan’da üniversitede öğretim üyeliği yaparken burada Halk Eğitim Merkezleri'nin açtığı kurslarda öğretmenlik yapmaya başladım. Bir müddet böyle çalıştıktan sonra kendi atölyemi açmaya karar verdim. Ve o günden beri dersleri bu atölyede veriyorum. Bazıları halk eğitimden beri devam eden aralarında yabancı uyruklular da olan 35 öğrencim var. Bu öğrencilerle BASAD (Bakırköy Sanatçılar Derneği) çatısı altında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Daha önce hiç sergi açtınız mı?

Resimlerim Almanya, Amerika, Polonya, Rusya’da sergilendi. Rusya benim için çok önemliydi. Çünkü o zaman SSCB’de sanatın Merkezi Rusya’ydı. O sergilere herkesin eserleri alınmazdı. Benim bugüne kadar 5-6 tane kişisel sergim oldu ama şimdi bakıyorum insanlara 25. kişisel sergisini açanlar var. Şaşırıyorum artık parası olan herkes sergi açabiliyor.

'Bahar' sergisiyle ilgili neler söyleyeceksiniz?

Bu sergi benim kişisel sergim değil, öğrencilerimle birlikte açtığımız ortak bir sergi. Verni Art Salon’da açılacak bu sergi sadece bana ait değil. Benim 5-6 eserim var, diğerleri öğrencilerimin çalışmaları yani onların resimlerini de sanatseverlerin beğenisine sunacağız.

KADIN PORTRELERİ ÖNCELİĞİMDİR



Öğrencileriniz neden sizi tercih ediyor?

Onlar sadece resim için gelmiyorlar hem stres atıyorlar hem oluşan bu güzel ortam için geliyorlar. Her biri ‘ressam olacağım’ demiyor, zevk almak için ders alıyor, bu da bence çok güzel. Uzun zamandır benimle çalışan başarılı insanlar. Onları çok seviyorum, hem kişiliklerini, hem yeteneklerini.

Resimde işlediğiniz özel bir konu var mı?

Evet kadın portreleri, figürleri benim hep ilgimi çekti. Natürmort da seviyorum bütün canlıların resimlerini yapıyorum. Resimde kullandığım teknikleri zamanla değiştiriyorum.