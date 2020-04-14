Panik atak kadınlarda daha sık görülüyor

Prof. Dr. İsmet Kırpınar, “Panik atak, toplumun özellikle genç kesiminde sıkça rastladığımız psikolojik hastalıkların başında geliyor. Panik bozukluk genellikle ergenlik ile 30 yaş arasında başlamakta, yaşlandıkça sıklığı azalmaktadır. Kadınlarda yaklaşık 2 kat fazla görülmektedir” dedi. Prof. Dr. Kırpınar, “Kişiler panik atak belirtilerini kalp krizi, felç geçirme belirtileri ile karıştırarak ölüm veya aklını kaçırma korkusu yaşamaktadır. Hastalığın psikolojik kaynaklı olduğunu öğrendiklerinde ise krizin tekrarlamasına yönelik endişeleri artmaktadır. Fakat panik atak teşhisi konulan bireyler şunu bilmelidir; panik atak iyileşebilir” diye konuştu.