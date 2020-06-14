Pandemide zehirlenme vakaları arttı

Özellikle çamaşır suyu, deterjan ve el dezenfektanları kullanımının yoğunlaşması, ev içerisinde başta çocuklar olmak üzere yaşlılar ve diğer aile bireylerinin zehirlenme riskini de yükseltiyor. Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Tuz ruhu, kezzap, çamaşır suyu gibi maddeler kendi kaplarında saklanmalı, su, kola şişesi gibi içecek şişelerine konulmamalıdır” dedi. Karagöl, “0-6 yaş grubundaki çocukların kazayla içebildikleri temizlik maddeleri yüksek ve kapalı yerlere konulması gerekir” dedi. Özlem Karagöl, temizlik kimyasallarının evde güvenli kullanımı konusunda ise şu önerilerde bulundu:

• Deterjanların çoğunda çok miktarda fosfat ve klor vardır. Bunların yutulması ve solunması zararlıdır. Bu yüzden deterjanlarla yıkanan bulaşıklar iyice durulanmalı.

• Kimyasal madde kullanıldığında koruyucu olarak eldiven takılmalı.

• Kimyasal temizlik malzemeleri kesinlikle birbirine karıştırılarak kullanılmamalı.

• Temizlik yapılan alanda cam açıkken çalışılması, kimyasal maddenin solunmaması açısından önemli bir tedbirdir.