Pandemide yalnızlık duygusu arttı

Katılımcıların 3’te birinden fazlası salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle ilgili stres seviyelerinde ve yalnızlık duygularında artış olduğunu bildirdi.

Katılımcıların yüzde 82 oranındaki kısmı, medyada geçirdikleri zamanda artış olduğunu belirtirken; yardımsever davranışlar konusunda katılımcıların yaklaşık yüzde 19’u gelişme gösterdiğini kaydetti.

Katılımcılar, en etkili başa çıkma yönteminin bireysel temas veya etkileşim, egzersiz veya yürüyüş, internet kullanımı, Kovid-19 hakkında bilgilenmek, anlamlı hobiler edinmek, medya kullanımı, çalışmak veya yeni bilgiler edinmek olduğunu belirtti.