25 Ağustos 2020 Salı 20:51 | Son Güncelleme:
Pandemide Türkiye'ye kaçan Didem Uzel isyan etti! 'Allah ABD'deki acile düşürmesin'
Selim Sarı ile evlendikten sonra ABD'nin Miami şehrinde yaşamaya başlayan Didem Uzel, Kovid-19 salgınında ABD'nin sağlık hizmetine isyan etti.
Kendini güvende hissetmediği için Türkiye'ye dönen oyuncu, “Orada pandemi hastaneleri kurulmadı. Allah kimseyi Amerika’da acile düşürmesin. Ufacık bir şey için saatlerce bekliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şey yok. Çocuğumuzun geleceğini ve sağlığını düşündüğümüz için biz bu dönemi daha sağlıklı ve mutlu olacağımız için ülkemizde geçirmeyi daha uygun gördük. Dönmeyi düşünmüyoruz” dedi.