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  3. 'Pandemide kendimizi tanıdık'

'Pandemide kendimizi tanıdık'

'Pandemide kendimizi tanıdık'

Küresel Covid-19 salgınının aslında tüm dünyaya önemli mesajlar verdiğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu mesajların tüm insanlık tarafından dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyada ve ülkemizde bir bolluk sendromu olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu bolluk sendromu insanı tatminsizliğe, doyumsuzluğa, aç gözlülüğe, daha çok harcamaya ve kazanmaya itmişti. İnsanlar zorunlu bir şekilde birçok hazlarını terk etmek zorunda kaldı. İnsan bu durumdan bir ders çıkarabilirse doyum erteleme becerisini kazanacak” dedi. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi: “Covid-19 salgını öncelikle herkese bol zaman verdi. Bol zamanın olması, daha önce kendimizle ilgili eksiklerimizi tamamlama, kendimizi geliştirme, düzeltme konusunda planlarımız varsa bunlar için harekete geçmemize imkân sağladı. Aileye ve çocuklara zaman ayırma olanağı sundu. İnsanın kendini tanımasına imkân sağladı.” 


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